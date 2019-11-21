РИАМО - 21 ноя. Депутаты Мособлдумы приняли во втором чтении проект закона о бюджете Московской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы, всего к проекту поступило 73 замечания и предложения, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«В Московской областной думе продолжается работа над проектом бюджета. Комитетом были обобщены все замечания и предложения всех субъектов права законодательной инициативы. <...> Комитетом рассмотрены все поступившие замечания и предложения, в целом их было 73. <...> Комитет предлагает 69 замечаний и предложений рекомендовать к принятию, 13 из них от Контрольно-счетной палаты. <...> Комитет предлагает принять законопроект за основу с учетом замечаний и предложений», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Во втором чтении законопроект поддержали большинство депутатов.

Доходы бюджета Московской области на 2020 год составляют 611 миллиардов рублей, расходы - 667 миллиардов рублей с ростом к первоначальному бюджету 2019 года на 13,5%. Дефицит бюджета составит 55,7 миллиарда рублей.