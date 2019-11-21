РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 ноя. Аудиооповещение пассажиров МЦД-2 Нахабино – Подольск организовали на железнодорожной станции Нахабино в подмосковном Красногорске, передает в четверг корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В настоящее время электропоезда от станции Нахабино на Москву и из Москвы следуют с увеличенными интервалами. Задержки составляют до 10 минут. Об этом пассажирам сообщают по громкоговорителю.

«Поезда (МЦД – ред.) до Подольска следуют каждые 10 минут от новой платформы. Они будут ходить до часа ночи», - сказала корреспонденту «РИАМО в Красногорске» сотрудница ЦППК.

Сейчас на станции Нахабино работают три платформы. Чтобы помочь пассажирам разобраться, от какой из них отправится необходимый электропоезд, железнодорожники делают объявления по громкой связи.

Кроме того, на станции установили навигационные таблички с указанием направления «от Москвы» и «на Москву». Так, на первой деревянной платформе (расположенной со стороны Волоколамского шоссе) указано, что от нее идут поезда от Москвы в сторону Волоколамска.

От второй деревянной платформы отправляются «дальние» поезда на Москву – обычные электрички, въезжающие в зону действия МЦД со стороны области.

Официальное открытие Московских центральных диаметров состоится в четверг с участием президента РФ Владимира Путина, однако по маршруту МЦД-2 Нахабино – Подольск уже с утра ходят поезда «Иволга 2.0».

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