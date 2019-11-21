РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 ноя. Ключи от двух новых автомобилей вручили станции скорой помощи в Королеве, сообщил глава городского округа Александр Ходырев.

«Нашей скорой помощи были вручены ключи от двух новых автомобилей. Один автомобиль предназначен для транспортировки и мониторинга состояния пациентов, другой – реанимобиль для медпомощи пациентам в тяжелом состоянии», – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

В автомобилях есть все для оказания экстренной помощи: аппараты искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, дефибрилляторы, электрокардиографы, портативные аппараты УЗИ. Всего на сегодняшний день в Королеве работают 19 автомобилей скорой помощи.