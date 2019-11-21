РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 ноя. Жители Подольска смогут проверить свое здоровье 23 ноября в 8 медучреждениях округа в рамках Единого дня диспансеризации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске продолжается проведение диспансеризации населения. Главная ее цель –оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности населения: сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных, сахарного диабета.

«Очередной Единый день диспансеризации будет проводиться в субботу, 23 ноября, с 9:00 до 17:00 в 8 медицинских организациях», – говорится в сообщении.

Пройти диспансеризацию можно в Подольской городской поликлинике №1 на улице Кирова, дом №27; Подольской городской больнице №2 на улице Батырева, дом №7; Подольской городской клинической больнице №3 на улице Литейная, дом №40.

В микрорайоне Климовск жителей ждут в Климовской городской больнице №2 (проспект 50 лет Октября, дом №21) и Климовской центральной городской больнице (Больничный проезд, дом №1). Диспансеризация также пройдет в Подольской районной больнице (поселок Кузнечики, дом №9, корпус 1); Подольской районной больнице (бульвар 65-летия Победы, дом №10) и Львовской районной больнице (микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом №4А).

В этом году осмотру подлежат жители 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения, прикрепленные к вышеперечисленным медицинским организациям.

Помимо этого, по программе «Активное долголетие» пройти бесплатное медицинское обследование в этот день могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на обследование можно на сайте «Активного долголетия» в разделе «Здоровье».

С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.