РИАМО – 21 ноя. Анонимное сообщение о минировании колледжа полиции на улице Маршала Тухачевского в Москве оказалось ложным, сообщает ТАСС.

Утром в четверг неизвестный сообщил о взрывном устройстве, которое заложено в колледже полиции на улице Маршала Тухачевского. Занятия были прерваны, из здания колледжа эвакуировали 830 человек.

«Здание колледжа было проверено с участием кинологов. Опасных предметов найдено не было», – сказал источник в правоохранительных органах.