РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 ноя. В трех домах на улице Школьная в подмосковном Подольске по 25 ноября пройдет опрессовка внутридомового газового оборудования, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание на то, что в микрорайоне Климовск сотрудниками филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» проводятся плановые работы по опрессовке внутридомового газового оборудования. Так, 21 ноября работы будут проводиться в доме №50, корпус 6 по улице Школьная. На той же улице 22 ноября работы будут проводиться в доме №43А, 25 ноября – в доме №50, корпус 8», – говорится в сообщении.

Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» просят проживающих предоставить доступ в квартиры для выполнения работ.