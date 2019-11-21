РИАМО - 21 ноя. Сеть гибких офисов WeWork приостановила поиск новых площадей в Москве из-за финансовых трудностей, пишет в четверг газета «Ведомости».

По словам трех топ-менеджеров консалтинговых компаний, головная структура сети, фирма We Company, столкнулась с трудностями из-за несостоявшегося IPO. Компания, которая в начале года оценивалась в 47 миллиардов долларов, в сентябре была вынуждена отменить размещение своих акций из-за низкой активности инвесторов.

«В Москве WeWork пока объявила об открытии пяти коворкингов общей площадью около 26 тысяч квадратных метров. Не все они уже открыты, но компания не приостанавливает работу по ним, заморозка коснется только тех площадей, договоры аренды по которым не подписаны», – отмечается в материале.

По данным газеты, это, как минимум, 40 тысяч квадратных площадей в трех бизнес-центрах.