РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 ноя. Жители Балашихи, проживающие в домах вблизи Балашихинского шоссе, пожаловались на сильный запах гари из-за планового сжигания порубочных остатков в лесопарке в рамках выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался на портале «Добродел» на неприятный запах гари вблизи Балашихинского шоссе, дом №10. Он отметил, что администрация округа разрешила сжигать порубочные материалы прямо в лесу, но рядом находятся дома, жильцам которых ночью невозможно спать из-за сильного запаха гари. Комитет лесного хозяйства Московской области рассмотрел данное обращение.

«Указанный в обращении участок относится к лесному участку в составе земель лесного фонда квартала №45 Горенского участкового лесничества. Сжигание порубочных остатков на территории земель лесного фонда Московской области осуществляется в соответствии с утвержденным регламентом, проводимым в рамках выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий», – говорится в сообщении.

При проведении сжигания порубочных остатков учитывается направление ветра в сторону от населенного пункта, сжигание проходит в дневное время по рабочим дням. Запрет на сжигание может быть введен из-за неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха, штормовых предупреждений, порывов ветра, установления III -V классов пожарной опасности в лесах, введения дополнительных мер пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, введения режима ЧС в лесах.

В настоящее время в соответствии с регламентом и правилами пожарной безопасности, комитету разрешено проведение работ по сжиганию порубочных остатков на лесных участках в составе земель лесного фонда на всей территории региона.

Несвоевременное их сжигание приводит к накоплению сухого горючего материала, что может привести к лесным пожарам и ЧС. Порубочные остатки на лесосеке могут быть очагом усиленного размножения вредных организмов, поэтому их сжигание является необходимой мерой с целью уменьшения угрозы распространения вредных организмов на лесных участках.

«Дополнительно сообщаем, что на указанной в обращении лесосеке осуществляется доочистка мест рубки с целью проведения в дальнейшем лесовосстановительных мероприятий», – отмечается в сообщении.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.