РИАМО - 21 ноя. Депутаты Мосгордумы Максим Круглов и Дарья Беседина в четверг внесут в столичный парламент законопроект, предполагающий отказ от обеспечения депутатов служебными автомобилями, пишет газета «Ведомости».

При этом предполагается, что депутатам будет гарантировано право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, включая такси. Также законопроектом предусматривается компенсация депутатам в соответствии с фактическими расходами.

«По действующим правилам депутаты Мосгордумы на постоянной основе имеют право на служебный автомобиль, остальные могут получать автомобиль по заявке для исполнения полномочий. <…> Замена транспорта сократит расходы бюджета минимум на 100 миллионов рублей в год», - пишет издание.

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников отметил, что данная тема поднимается не в первый раз, хотя до детального обсуждения альтернативы аренде служебного транспорта дело еще не доходило.

Семенников также напомнил, что в свое время в Мосгордуме уже снижали расходы на автотранспорт. В результате сейчас право на личный автомобиль имеют только председатель Мосгордумы, его заместители и председатели комитетов. Остальным депутатам служебный автомобиль предоставляется по вызову.