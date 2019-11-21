РИАМО – 21 ноя. По всему Орехово-Зуевскому округу 1 декабря пройдут праздничные программы встречи зимы, в этот день зажгут огни на елках и проведут новогодние парады Дедов Морозов, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Первого декабря разнообразные праздничные мероприятия проведут в Орехово-Зуевском городском округе в честь зажжения огней на новогодних елях. Так, в Орехово-Зуеве Деды Морозы и Снеговики пройдут парадом по главной площади города, в Ликино-Дулеве откроется площадка «Зимний сад» с анимационной программой для детей, а в городе Куровское малыши вместе с родителями смогут узнать тайну новогодних огоньков. Все эти мероприятия начнутся в 16:00», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в 18:00 одновременно зажгут огни новогодних елей в Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве, Куровском, Дрезне, Демихове, Верее, Губине, Новом, Кабанове, Соболеве, Малой Дубне, Авсюнине, Ильинском Погосте и Давыдове.