РИАМО – 21 ноя. Арестантам столичных СИЗО пытаются передать наркотики самыми невероятными способами – начиная от тапочек и заканчивая квадрокоптерами, сообщает РИА Новости.

По словам начальника управления ФСИН России по Москве Сергея Мороза, в октябре 2019 года наркотики обнаружили в тапочках — в СИЗО-4 пытались пронести 100 грамм вещества буро-зеленого цвета. В СИЗО-2 при досмотре продуктовой передачи в дезодоранте нашли спрятанное вещество белого цвета. Все вещества признали наркотическими.

«Одним из нерядовых способов передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся под стражей, в следственные изоляторы, с учетом их расположенности в черте города, являются квадрокоптеры и арбалеты», – отметил Мороз.

Всего за девять месяцев текущего года при попытках переправить наркотики были задержаны 64 человека.