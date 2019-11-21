РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 21 ноя. В подмосковных Котельниках в четверг состоится финал II Городского конкурса актерского мастерства, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В конкурсе приняли участие городские школы и Котельниковский филиал университета «Дубна». Всего в предварительном этапе свои силы попробовали около 100 человек.

«В четверг, 21 ноября, в 15:00 в ДК «Белая Дача» Котельников состоится финал II Городского конкурса актерского мастерства. Двадцать юных актеров покажут на сцене свою находчивость, умение перевоплощаться и подарят всем хорошее настроение», – говорится в сообщении.

В жюри конкурса вошли актер Илья Барабанов, актер Московского еврейского театра «Шалом» Александр Мокроусов, актриса дубляжа Ольга Половинкина, участница команды КВН «Будем дружить семьями» Анна Медведева, режиссер народного коллектива «Театр «На стульях» Андрей Коренюгин.

Ранее финалисты приняли участие в мастер-классах по актерскому мастерству и технике речи, которые провел театр «На стульях» в пространстве «Культура на высоте» в ТЦ «МЕГА Белая Дача».

«Режиссер театра Андрей Коренюгин показал упражнения, которые актеры выполняют на занятиях, а также некоторые игры, которые помогают сосредоточиться на сцене. Технику речи провел актер нашего театра, выпускник школы «Останкино» Егор Лапай. Мы надеемся, что полученные знания помогут ребятам не только в финале конкурса, но и в повседневной жизни», – отметил актер театра «На стульях» Денис Захаров.

Городской конкурс актерского мастерства организован народным коллективом «Театр «На стульях» культурного комплекса «Котельники» при поддержке администрации горокруга.