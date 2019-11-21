РИАМО – 21 ноя. С начала года по ноябрь службы занятости населения отправили на обучение новым профессиям и повышение квалификации 88,6 тысячи российских предпенсионеров, при этом федеральный проект «Старшее поколение» предполагал, что учиться будут лишь 75 тысяч предпенсионеров в год, пишет в четверг газета «Известия».

«66,1 тысячи предпенсионеров направили на курсы работодатели, а еще 22,5 тысячи обратились в центры занятости за услугой самостоятельно. В последнюю категорию входят как безработные, так и те, кто решил освоить новое дело, не увольняясь с нынешнего рабочего места», - отмечает издание со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Первых предпенсионеров направили на курсы весной. Длительность бесплатного обучения не превышает трех месяцев. Перечень конкретных курсов устанавливают региональные власти. Так, предпенсионеры могут выучиться на бухгалтера, юриста, слесаря-сантехника, штукатура и так далее.

Обучение уже завершили 52,1 тысячи человек. 91,6% предпенсионеров, закончивших курсы, сохранили работу или нашли новую. Этот показатель выше, чем запланированный программой (85%).

«Сейчас обратиться в службу занятости, чтобы бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию, могут те, кому осталось меньше пяти лет до права выйти на пенсию по старости. В большинстве случаев это мужчины старше 58 лет и женщины от 53 лет, однако при праве на досрочное завершение карьеры возраст может быть и младше. Со следующего года в программе смогут принять участие граждане старше 50 лет», - добавляется в статье.

Эксперты положительно оценили всплеск интереса к образованию среди лиц старшего возраста. Однако, по их мнению, чиновникам придется увеличивать финансирование этих мероприятий, иначе воспользоваться услугой за счет государства все желающие не смогут.