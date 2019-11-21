РИАМО - 21 ноя. Ферма на 900 голов овец французской породы появится в Наро-Фоминском городском округе в начале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье продолжится восстановление заброшенных ферм. В деревне Благовещенье компания «РОТА-АГРО» начала реконструкцию старого животноводческого комплекса. Помещения будут отремонтированы и переоборудованы в современную ферму для содержания поголовья молочных овец французской породы лакон. Новый комплекс рассчитан на 900 животных», – сказал министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.

Подготовить ферму к работе в полной технологической цепочке – от выращивания овец до получения молока и его отгрузки на переработку планируется за три месяца.

«Уже ведутся ремонтные работы в помещениях, где будет содержаться поголовье. Параллельно начинаем ремонтировать доильный блок, после чего приступим к монтажу оборудования. Вместе с этим мы готовим гостиничные номера уровня трех звезд для временного проживания сотрудников нового предприятия», – добавил руководитель проекта Александр Коршунов.

Овцы лакон считаются лучшей молочной породой. Продуктивность за период лактации составляет до 400 литров молока. На сыроварне «РОТА-АГРО» из овечьего молока производят сыры, которым нет аналогов на отечественном рынке – «Лефкадийский», «Лефкадийский резерв», «Пикантин», «Монтарино» и первый пока единственный в России сыр с голубой плесенью из молока овец лакон по оригинальному рецепту знаменитого рокфора – «Блю Лакон».

«Первую партию овец лакон на новую ферму привезут в Подмосковье в марте 2020 года. Инвестиции в проект составят порядка 16 миллионов рублей», – заключил глава Минсельхозпрода региона.