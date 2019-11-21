РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 ноя. В Мытищах в рамках программы по переселению из ветхого жилья начался снос трех многоквартирных домов, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

Снос домов на 1-м Щелковском проезде и Калининградской улице стартовал 19 ноября.

«Здесь проживало 93 человека. Они уже переселились в благоустроенные квартиры в новостройках. На месте снесенных домов появится новая многоэтажка, возведенная строительной компанией «Инвест-Строй». Они уже снесли 10 домов в микрорайонах №№36 и 37 и планируют к сносу еще 21 дом», – говорится в сообщении.

В ближайшее время будут расселять горожан, проживающих в старых домах на Медицинской улице.