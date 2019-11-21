РИАМО - 21 ноя. Тело 52-летнего мужчины с ножевыми ранения нашли в квартире дома в Задонском проезде на юге столицы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Полицейские задержали гражданина, подозреваемого в совершении преступления. Находясь в своей квартире, во время ссоры он ножом нанес знакомому не менее четырех ударов в область груди», – сказал собеседник агентства.

Мужчина погиб на месте от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело.