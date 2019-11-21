РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 ноя. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску обратился с заявлением 37-летний местный житель о том, что неизвестный повредил его автомобиль иностранного производства, припаркованный во дворе одного из домов на улице Красная микрорайона Львовский. Сумма причиненного материального ущерба составила более 66 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен 26-летний местный житель. В отношении подозреваемого отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал обязательство о явке, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.