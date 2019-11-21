РИАМО - 21 ноя. В Центральной России с опозданием на 11 суток наступила метеорологическая зима, в Москве и Подмосковье температура местами опустилась до самых низких значений за текущую осень, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве к 09:00 столбики термометров показывали минус 8,4 градуса, а в Подмосковье (Черусти) метеорологи зафиксировали минус 11,8 градуса. Это самые низкие температуры за текущую осень», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление в столице в утренние часы составило 771,4 миллиметра ртутного столба. Это на 25-26 единиц выше положенного и для этого дня является рекордным в XXI веке, приближаясь к абсолютному максимуму ноября – 776 миллиметров ртутного столба.

В ближайшие несколько ночей в условиях малооблачной погоды зимние морозы сохранятся.