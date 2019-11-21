РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 21 ноя. Возгорание произошло в техническом помещении управляющей компании, расположенном в жилом доме в микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Двадцатого ноября в 23:36 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом помещении по адресу: городской округ Котельники, микрорайон Белая дача, дом №15.

«21 ноября в 0:44 – ликвидация пожара. Есть пострадавшие», – говорится в сообщении.

В тушении участвовали пять единиц техники и 14 человек.

По словам жительницы дома Татьяны, сгорело техническое помещение управляющей компании «Котельники». Она добавила, что трех жителей дома увезли на скорой помощи. Также в подъезде кошка надышалась угарным газом, пожарные ее откачали.

«Возгорание было в моем подъезде, на моем этаже, помещение было через стенку. Мы были готовы прыгать из окна, если бы понадобилось. Дети одеты, документы собраны. Смотрели, как и куда распространяется пожар», – отметила Татьяна.

Она уточнила, что огонь на ее квартиру не перекинулся. Но ночью все плохо спали, был едкий запах гари.