РИАМО - 21 ноя. На железнодорожной платформе Павшино пассажирам, желающих воспользоваться МЦД, выдают временные проездные, на них нет денег, однако карты перекодированы для оплаты проезда по диаметрам, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Официальное открытие Московских центральных диаметров состоится в четверг с участием президента РФ Владимира Путина, однако по маршруту МЦД-2 Нахабино – Подольск уже с утра ходят поезда «Иволга 2.0».

На станции Павшино находится много билетных кассиров, которые рассказывают пассажирам о проезде по МЦД и необходимых для этого билетах. В настоящее время возможности перекодировать карту «Тройка» здесь нет, однако всем желающим бесплатно выдают проездной D2. Он уже перекодирован, но баланс на карте нулевой. Эту карту можно пополнить и пользоваться ею для оплаты проезда с сегодняшнего дня.

Отдельных турникетов для прохода именно к поездам МЦД на станции Павшино нет. По-прежнему действуют все билеты ЦППК и ранее приобретенные абонементы. Также в настоящие время многих пассажиров пропускают на станцию без билета. Наплыва пассажиров на платформе не наблюдается.

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. В четверг состоится официальный запуск первого этапа МЦД, это два направления: МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск.

Поезда «Иволга 2.0» для МЦД – современные комфортабельные составы. Здесь предусмотрены крепления для велосипедов, места для багажа, детских и инвалидных колясок. Кроме того, в поездах есть новостные экраны, маршрутные табло, Wi-Fi, USB-розетки в каждом кресле. В туалетах установлены сенсорные краны и автоматические сушилки для рук.

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