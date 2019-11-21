РИАМО - 21 ноя. Билетная система на ряде железнодорожных станций утром в четверг работает со сбоями, в ближайшее время работа будет стабилизирована, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«В связи с утренней пиковой нагрузкой на билетную систему отмечаются сбои на некоторых станциях. Мы работаем над устранением проблемы, в ближайшие часы работа системы будет стабилизирована», – говорится в сообщении.

Там, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно.