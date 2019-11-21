РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 ноя. В Подольске с сентября текущего года вакцинировали против гриппа около 101 тысячи человек, около 4 тысяч из которых привили за счет средств работодателя, сообщил начальник Подольского теротдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Владимир Симчук.

В администрации Подольска 20 ноября прошла встреча главы округа с предпринимательским сообществом. В ней приняли участие бизнесмены, руководители различных комитетов администрации и ведомств городского округа. В рамках встречи Симчук напомнил о прививочной кампании и важности вакцинации.

«Задача правительства РФ – привить не менее 50% населения нашей страны. На сегодняшний день по городскому округу Подольск вакцинировано против гриппа около 101 тысячи человек, из них около 4 тысяч за счет средств работодателей. Обхват составляет пока 30%», – сказал Симчук.

Он обратился к предпринимателям округа с просьбой до 15 декабря решить вопрос вакцинации работающих против гриппа за счет средств работодателей.

Кампания по вакцинации от гриппа в Подольске началась 9 сентября и продлится до декабря текущего года. Вакцинация от гриппа включена в национальный календарь прививок, которым определена и группа риска. Так, в первую очередь, прививка должна быть сделана детям, начиная с шестимесячного возраста, учащимся школ, студентам профессиональных образовательных организаций и вузов, работникам медицинских и образовательных учреждений и другим.