РИАМО - 21 ноя. В день запуска Московских центральных диаметров на станциях пассажирам бесплатно раздадут горячий чай, а также оборудуют специальные фотозоны, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На пяти станциях Московских центральных диаметров в день запуска МЦД заработают специальные фотозоны, в них будут размещены фотобаннеры с изображением деревьев, на которых сидят птицы Иволги. Сделать памятное фото в день запуска МЦД можно будет на станциях Окружная, Стрешнево, а также на Белорусском, Савеловском и Курском вокзалах», – говорится в сообщении.

Также в рамках открытия МЦД на тех же станциях можно будет встретить аниматоров в костюмах птицы Иволги, а первых пассажиров Московских центральных диаметров угостят горячим чаем.

По МЦД-1 и МЦД-2 будут курсировать современные поезда «Иволга», оснащенные бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Благодаря тому, что поезда будут ходить в тактовом режиме, пассажирам не нужно будет подстраиваться под расписание поездов. Оплатить проезд на МЦД можно будет картой «Тройка», которая действует на МЦК и в метро.

Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.

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