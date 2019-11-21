РИАМО – 21 ноя. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp отказаться от использования приложения на своих смартфонах после выявления новых проблем с безопасностью, сообщается на сайте kp.ru.

«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», – заявил Дуров.

По его словам, сейчас приложение делает телефон пользователя уязвимым для хакеров и правительственных учреждений.

«Это постоянно растущее свидетельство того, что WhatsApp является приманкой для людей, которые все еще доверяют Facebook в 2019 году», – считает Дуров.

Ранее Дуров раскритиковал WhatsApp за уязвимости в сфере безопасности. Он отметил, что мессенджер используется в качестве «троянского коня», чтобы следить за фото и видео, которые пользователи хранят за пределами WhatsApp.

По его мнению, причина в том, что Facebook, которому принадлежит мессенджер, участвует в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM).