РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 ноя. Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 00:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Маяковского, дом №15.

«В 01:27 – ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: 9 человек и 3 единицы техники», – говорится в сообщении.