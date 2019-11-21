РИАМО - 21 ноя. Столичные парки откроют зимний сезон 22 и 23 ноября, в эти дни гостей ждут яркие шоу на катках с искусственным льдом, концерты и мастер-классы фигуристов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Исполнить танец дракона на льду, послушать выступления музыкантов, а также взять уроки фигурного катания у олимпийских чемпионов — все это горожане могут сделать в столичных парках 22 и 23 ноября. В эти дни состоятся церемонии открытия сезона зимних развлечений», - говорится в сообщении.

22 ноября зимний сезон стартует в парке Горького, а 23 ноября - еще в 19 городских зонах отдыха. В 16 парках откроются первые катки, еще в четырех (Лианозовский парк, парки «Кузьминки», «Ходынское поле» и «Северное Тушино») в честь начала зимнего сезона посетителей ждут концерты, мастер-классы и театрализованные представления. На всех ледовых площадках гости увидят яркие шоу. В большинстве парков 23 ноября катки будут работать бесплатно.

В парке Горького готовится к открытию один из самых больших искусственных катков столицы площадью около 20 тысяч квадратных метров. Главной темой в оформлении станет космос, а сам каток получил название «Восход». Церемония открытия ледовой площадки начнется 22 ноября в 19:00. На катке под музыку DJ Miller гостей будут развлекать аниматоры, а на сцене выступят группы «Давинчи» и «Градусы». В 22:00 посетители увидят праздничный салют.

23 ноября зимний сезон откроется на катке с искусственным покрытием в парке «Сокольники». Там можно будет погрузиться в атмосферу китайского карнавала и станцевать танец драконов на льду. После танца на катке гости смогут покататься под живую музыку в жанрах инди-рок, фолк и поп. Начало праздничной программы в 19:00.

Яркий неоновый праздник пройдет 23 ноября в парке «Красная Пресня». Здесь художники проведут на катке мастер-классы по росписи неоновыми красками. Профессиональные фигуристы проведут уроки по танцам на коньках. Вечером главным событием праздника станут шоу-балет на льду La Skadi Show, выступление барабанщиков DrumRoll и неоновая дискотека.

В этот же день в Таганском парке состоится световое шоу. Его участники выступят в необычных светящихся костюмах с неоновыми трубками, мерцающими веерами, обручами и посохами. Праздничное настроение создаст кавер-группа Jazz Band Move. Кроме этого, все желающие смогут посетить бесплатный мастер-класс по фигурному катанию, который проведет олимпийский чемпион Федор Климов.

В Гончаровском парке 23 ноября приготовят особые развлечения для детей и родителей. Здесь запланирована праздничная программа «Мульткаток». Для гостей организуют веселую эстафету и проведут мастер-класс по керлингу. Веселиться и отдыхать горожане будут под песни из известных мультфильмов.

Отрывок из спектакля «Белоснежка» с профессиональными фигуристами покажут на катке в Бабушкинском парке 23 ноября. Кроме того, можно будет присоединиться к мастер-классам по мини-хоккею и фигурному катанию, сделать памятные фотографии с героями диснеевской сказки.

В ландшафтном парке «Митино» создадут «Калейдоскоп зимних забав». На льду выступят жонглеры, фокусники, клоуны, аниматоры. Номера покажут профессиональные фигуристы и актеры уличного театра «Эскизы в пространстве».

В саду «Эрмитаж» москвичи смогут принять участие в забавных конкурсах и получить призы. Откроют зимний сезон в парке джазовый оркестр и известная фигуристка Анастасия Гребенкина. Она не только исполнит на льду танцевальный номер, но и проведет для всех желающих бесплатный мастер-класс по фигурному катанию.

Этой зимой в столичных парках будут работать 38 катков, 62 лыжные трассы и 39 горок для катания на санках, ледянках и тюбингах. Кроме этого, в 18 парках откроются секции по зимним видам спорта.