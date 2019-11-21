РИАМО - 21 ноя. Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи ювелирных изделий из квартиры, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник отжал окно и незаконно проник в квартиру, расположенную на первом этаже одного из домов на улице 3-е Почтовое отделение, откуда похитил 18 различных наименований золотых украшений. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого около подъезда дома в Москве.

«В ходе личного досмотра задержанного полицейскими обнаружены и изъяты денежные средства, а также трое наручных часов и серебряная цепочка, похищенные им ранее», – добавила Петрова.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас мужчина находится под стражей.