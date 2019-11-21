РИАМО - 21 ноя. Жители столицы смогут принять участие в акции «Добрый Новый год» и сделать своими руками подарки для подопечных благотворительных фондов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках акции «Добрый Новый год» с 2 по 8 декабря в культурных центрах всех городских округов пройдет более 110 мастер-классов. На них москвичи смогут создать оригинальные елочные игрушки, написать картины, изготовить предметы декора, подготовить поздравительные открытки и многое другое», - отмечается в материале.

Так, мастер-класс «Новогодняя мягкая игрушка» пройдет 2 и 4 декабря в Доме культуры «Стимул». Культурный центр «Внуково» приглашает всех желающих 2 и 3 декабря сшить тряпичную куклу. Сделать новогодние сувениры из холодного фарфора можно будет в Доме культуры «Юность» 2 декабря.

Мастер-класс «Новогодний подсвечник» пройдет 2 декабря на одной из площадок культурного центра «Феникс». Познакомиться с искусством бонсай и топиар приглашают во Дворец культуры «Капотня» 3 декабря.

Создать фигурки снеговиков из фаянсовой керамической массы, обжечь их и расписать глазурью смогут посетители Дома культуры «Аструм» 3 и 4 декабря. Сварить мыло в форме елочек, шаров, оленей можно будет в культурном центре «Зодчие» 4 декабря.

Расписать елочные шары, украсить их блестками, стразами и наклейками приглашают в Московский многофункциональный культурный центр 4 декабря. Посетители культурного центра «Онежский» смогут создать настенную миниатюру: написать зимний пейзаж акриловыми красками на деревянном срезе. Мастер-класс проведет профессиональный художник Марина Шелетова 5 декабря.

Шестого декабря в культурном центре «Феникс» москвичи смогут сделать из фетра чехлы для мобильных телефонов. В качестве украшений можно будет использовать разноцветные пайетки, бусины, аппликации.

Дом культуры «Нагатино» приглашает на мастер-классы художника-дизайнера Ольги Быстровой. Участники смогут освоить техники декупажа и миниатюрой живописи, украсить деревянные игрушки авторскими рисунками. Творческие занятия пройдут 7 декабря.

Украсить с помощью техники декупажа деревянные вешалки-плечики предлагают в культурном центре «Рублево» 7 декабря.

Помимо мастер-классов, в культурных центрах в этом году состоится ряд благотворительных мероприятий: праздничные новогодние программы для детей-инвалидов, благотворительные выставки. Кроме того, до 25 декабря в культурные центры можно будет принести одежду и подарки и оставить их в специальных ящиках для пожертвований.

Акция «Добрый Новый год» проходит в Москве второй раз подряд. В прошлом году подарки от жителей столицы получили сироты, одинокие пожилые люди, дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья.