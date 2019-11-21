РИАМО - 21 ноя. За девять месяцев 2019 года трудовые мигранты принесли в бюджет столицы 13,2 миллиарда рублей, рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 1,7%, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С января в Москве выдали 338 тысяч трудовых патентов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом приезжие чаще работают в отраслях, не популярных у москвичей.

«Если создать трудовым мигрантам удобную, понятную и комфортную среду для осуществления трудовой деятельности, прозрачность ведения бизнеса будет расти, увеличатся поступления в бюджет, будет укрепляться безопасность государства, а связанные с трудовой миграцией проблемы будут сокращаться год от года», — считает президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Патенты для работы на территории России выдаются гражданам Украины, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана с 2015 года. За это время трудовые мигранты пополнили столичный бюджет на сумму около 72 миллиардов рублей.