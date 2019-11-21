РИАМО - 21 ноя. Сотрудница московской школы №1357 «На Братиславской» Юлия Якубович стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Конкурс — пространство новых профессиональных возможностей, где каждый участник может продемонстрировать те действующие педагогические технологии, которые позволяют ему добиваться реального результата», — сказала Якубович.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала воспитатели прошли заочный отбор, где представили интернет-портфолио и свои идеи по развитию дошкольного образования. В очном этапе конкурса приняли участие воспитатели из 79 регионов России. Они написали сочинение на одну из предложенных тем, провели авторские мастер-классы и продемонстрировали навыки педагогического мастерства во время занятий с детьми.

По результатам всех испытаний были определены 15 лауреатов. В финале лауреаты презентовали свои проекты по развитию дошкольного образования. Также конкурсанты приняли участие в ток-шоу «Профессиональный разговор» и встретились с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой.

Юлия Якубович окончила факультет педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета и работает в сфере образования уже 10 лет. На конкурсе она презентовала способ использования технологии QR-кодирования на занятиях с дошкольниками.