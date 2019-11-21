РИАМО - 21 ноя. Минувшей ночью температура в Москве опустилась до -7,7 градуса, что делает ее самой холодной с начала осени, сообщил РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В 6:00 часов было зафиксировано -7,7 градуса, что делает ее самой морозной с начала осени», - сказала Позднякова.

Она добавила, что предыдущая самая холодная осенняя ночь в Москве была зафиксирована 1 ноября, тогда столбики термометров зафиксировались на отметке минус 3,8 градуса.