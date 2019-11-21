РИАМО - 21 ноя. В четверг в Москве и Подмосковье погода будет формироваться за счет высокого и обширного антициклонального вихря с центром в районе Казани, температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«21 ноября прогнозируется малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в столице (благодаря солнечному прогреву) составит минус 3 - минус 1 градус, по области минус 5 - 0. Ветер юго-восточного направления 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление очень высокое, 773 миллиметра ртутного столба», - говорится в сообщении.

При такой погоде основным неблагоприятным фактором в Москве станет высокий фон атмосферного давления в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном. В зоне риска окажутся метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми патологиями, перенесшие сосудистые катастрофы.

У таких людей возможны головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления. И даже вполне здоровые могут испытывать дискомфорт. Специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, следить за давлением, снизить физические нагрузки.