РИАМО - 20 ноя. На международной выставке MEDICA2019 в Германии более 200 деловых контактов с потенциальными резидентами установили сотрудники корпорации развития Московской области (КРМО), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Выставка MEDICA2019 проходит в городе Дюссельдорф Германии и является одним из наиболее знаковых ежегодных событий для производителей медоборудования, в том числе предпринимателей из Московской области.

«Подмосковный регион – площадка, где созданы максимально комфортные условия для инвесторов из сферы медоборудования и медизделий. Запуск крупных производственных проектов из этой сферы – это наиболее показательный фактор о состоянии инвестклимата в регионе. Крупная международная выставка – это прекрасная возможность донести эту информацию до инвесторов», - сказал заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров.

Он добавил, что, судя по тому, как бизнес откликается – информация востребована и полезна, интерес к локализации есть, поэтому КРМО ожидает пополнения инвестзаявок по итогам работы на выставке.

«Производство медоборудования, как правило, относится к высотехнологичной деятельности. Для правительства Московской области - это один из приоритетов экономического развития, поэтому инвесторы получают максимальный уровень поддержки от регионального правительства», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, для мировых инвесторов доступно размещение в ОЭЗ, субсидирование затрат на покупку оборудования или инфраструктуру, льготное финансирование и другие формы поддержки.

Сегодня в Московской области активно развивается медико-фармацевтический производственный сектор. В регионе за последнее время было запущено несколько крупных производств, работающих в сфере изготовления медицинские изделий, медоборудования и сопутствующих продуктов.

На выставке MEDICA2019 ведущими мировыми производителями представлены передовые технологии, новейшее оборудование и инновационные медицинские приборы, а также иные продукты и товары, применяемые в медицине традиционно.