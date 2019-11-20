РИАМО - 20 ноя. В Московской области завершено благоустройство 14 парков из 17, в рамках работ устанавливаются входные группы, детские игровые площадки, ограждения, урны, лавочки, а также проводится озеленение, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона

«На 2019 год запланировано благоустройство 17 парков, в том числе создание двух новых в городском округе Балашиха — это парк «Заречный» и Никольско-Архангельский», - уточняется в сообщении.

В рамках благоустройства парки приводят в порядок, там устанавливают входные группы, детские игровые площадки, ограждения, урны, лавочки, систему наружного видеонаблюдения, создают дорожно-тропиночную сеть, проводят озеленение и так далее.

«Благоустройство парков и создание новых рекреационных зон не только поможет развитию городов, но и даст импульс малому и среднему бизнесу», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.