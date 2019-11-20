РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 ноя. Соревнование «Кубок городского округа Домодедово» пройдет 24 ноября,в физкультурно-оздоровительном комплексе №2 городского стадиона «Авангард», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Начало в 12:30. Регистрация участников с 11:30. Турнир пройдет при организационном участии комитета по культуре, делам молодежи и спорту, торгово-промышленной и Общественной палат Домодедова», - говорится в сообщении.

Принять участие в соревновании могут как дети, так и взрослые.

ФОК №2 находится по адресу: Домодедово, микрорайон Северный, улица 2-я Коммунистическая, дом 2А.