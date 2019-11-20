РИАМО - 20 ноя. В Истре 28 ноября комитет по конкурентной политике Московской области проведет встречу с бизнес-сообществом по теме «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во встрече примут участие представители бизнес-сообщества, муниципальных образований и общественных организаций, таких как Московское областное отделение «Опоры России», Московский областной союз промышленников и предпринимателей, управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области и другие.

«Для формирования повестки заседания <…> представителям бизнес-сообщества необходимо до 27 ноября на адрес электронной почты: e-market@mosreg.ru направить свои вопросы для обсуждения в рамках планируемого мероприятия, а также ФИО, ИНН и наименование организации (при наличии), должность, контактный телефон и e-mail», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: Московская область, Истра, улица Спортивная, дом 1 (микрорайон Полево, СК «Арена-Истра»).