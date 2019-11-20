РИАМО - 20 ноя. Для собственников и арендаторов земельных участков Подмосковья 21 ноября пройдет вебинар по подаче документов на изменение категории земель в электронном виде, начало в 15:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Госуслуга «Подготовка правительству Московской области предложений по переводу земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию в случаях, установленных законодательством РФ и законодательством Московской области» появилась на портале РПГУ на этой неделе и доступна по ссылке.

«Электронная форма подачи документов по земле и имуществу призвана помочь собственникам и арендаторам земельных участков быстро и удобно оформлять «отношения» с недвижимостью. Мы переводим государственные услуги в электронный вид, чтобы жители Подмосковья не тратили время на посещение структур, а могли получить необходимый документ, не выходя из дома», - пояснил министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Он отметил, что теперь в Подмосковье можно подать документы на изменение категории земель в электронном виде. Ранее они направлялись почтой или сдавались в бумажном виде в правительство Московской области.

«Электронная форма подачи документов значительно облегчит трудозатраты и ускорит процесс», - добавил Коган.

Зарегистрироваться на участие в вебинаре можно по ссылке.

Министр уточнил, что за восемь месяцев этого года в адрес ведомства поступило 89 ходатайств об изменении категории 132 земельных участков. Категория 39 участков была изменена.