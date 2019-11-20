РИАМО - 20 ноя. В 15 парках культуры и отдыха Московской области отметят День матери, для гостей организуют конкурсы, мастер-классы и концертные программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

В рамках празднования Дня матери будут проводиться выставки. Например, в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» Талдомского городского округа с 20 по 30 ноября пройдет выставка детских рисунков «Мамин уголок». 23 ноября в Глуховском парке Богородского городского округа организуют игровую программу «Мы с мамой не скучаем». Начало мероприятия в 12:00.

«В парке «Пехорка» городского округа Балашиха 24 ноября состоится концертная программа ко Дню матери. В программе: выступление детского вокального коллектива «Вера. Надежда. Любовь», а так же вокалистов города. В рамках мероприятия пройдет игровая программа для детей, состоящая из подвижных танцевальных игр и заданий. А также тематическая викторина с призами», - говорится в сообщении.

В большинстве парков мероприятия пройдут 24 ноября. Праздничные программы организуют в Центральном городском парке Богородского округа, парке «Елочки» Домодедова, парке МУ ДК «Мир» в Лыткарине, Лотошинском парке культуры и отдыха, парке культуры и отдыха округа Павловского Посада, городском парке имени Гагарина в Шатуре, парке «Опалиховский пруд» в Красногорске.

В Солнечногорске празднование пройдет на набережной озера Сенеж. Праздник устроят в Люберцах сразу в двух парках — Центральном парке культуры и отдыха и парке «Наташинские пруды». Также мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха «Дубрава» в Подольске и парке «Городок» в Рузе.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>