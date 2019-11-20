РИАМО - 20 ноя. Этой зимой в Подмосковье будут функционировать 430 территорий массовых мероприятий, а также откроются 699 катков, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В четверг в доме правительства Московской области состоялось совещание, на котором министр благоустройства Михаил Хайкин рассказал о подготовке к зимнему сезону и встрече Нового года в городских округах Московской области.

«К Новому году традиционно будут установлены елки, откроются катки и новогодние ярмарки. Основными площадками проведения зимнего досуга определены места массовых мероприятий, знаковые общественные места, природные зоны, парки культуры и отдыха», - говорится в сообщении.

В зимний период всего в Подмосковье будут функционировать 430 территорий массовых мероприятий – это площади, скверы, аллеи, бульвары. Помимо этого, зимние развлечения будут организованы и на природных зонах – лыжные трассы, горки для санок и тюбингов, зоны барбекю.

В парках культуры и отдыха традиционно для гостей подготовлено множество различных мероприятий. Всего в Подмосковье установят 699 катков и хоккейных коробок.

Все объекты праздничных мероприятий будут оформлены в соответствии с фирменным стилем проекта «Зима в Подмосковье».