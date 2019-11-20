РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец до конца текущего года планируют открыть многофункциональный центр, сообщил замглавы администрации муниципалитета Василий Езерский.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел внеплановую встречу с жителями микрорайона Самолет, в ней также приняли участие заместители главы.

«До конца 2019 года МФЦ откроется. Он будет находиться по адресу: Некрасовский проезд, дом 6», - сказал Езерский.

По его словам, оборудование для работы МФЦ закупили. В течение 14 дней в помещении начнут делать ремонт.