РИАМО - 20 ноя. В Подмосковье внедрили мобильное предложение, благодаря которому будет проще контролировать работу дворников по уборке снега, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

На сегодняшний день все 64 муниципалитета с помощью сотрудников министерства благоустройства уже освоили программу. Приложение создано для контроля уборки снега, но поможет проверять представителям муниципалитетов и ежедневное содержание дворовых территорий. 54 муниципалитета уже активно используют приложение. Оно разработано для операционной системы Android, что позволит использовать в работе даже самые бюджетные телефоны.

«Зимняя уборка территорий — это всегда тяжелый труд, требующий постоянного контроля. Одна из наиболее частых жалоб жителей зимой – это уборка снега во дворах. Данным приложением мы сделаем этот процесс контролируемым и более эффективным», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В дни без снегопадов дворники будут проверять территории на предмет необходимости уборки и фотографировать их. В случае, если проведение уборки необходимо, то они ее выполнят, а уже после проведут фотографирование. В снегопады задания по уборке будет создавать муниципальный ЦУР, а дворник выдет на территорию, уберется и сфотографирует ситуацию до и после.

Важно, что в приложение есть геолокация сотрудника, поэтому выполнять работы он сможет только в нужном дворе.

«Еще одна полезная опция системы: программа всегда проверяет «выполненное задание» и если были жалобы, то специалисту муниципального ЦУРа приходит уведомление, что по данному адресу была жалоба, а сейчас есть фото выполненного задания, чтобы он перепроверил действительно ли убран двор или нет», - отмечается в материале.