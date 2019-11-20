РИАМО - 20 ноя. Завершаются работы по благоустройству набережной имени Менделеева и прилегающего Центрального парка в Дубне, там уже обустроили ротонду, балюстрады и спуски к воде, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Дубна – победитель всероссийского конкурса Минстроя России лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Проект благоустройства набережной и парка направлен на создание четкого функционального зонирования территории.

«Завершено устройство ротонды, балюстрады и спусков к воде, обустройство тротуарной сети из брусчатки, на 95% завершен монтаж кабелей и закладных под опоры освещения. Начались работы по установке опор. Обустроено основание под три детских игровых площадки, сформирована и заасфальтирована вся велодорожка», - говорится в сообщении.

Ректор государственного университета «Дубна», доктор физико-математических наук Дмитрий Фурсаев отметил, что в последний месяц работы по благоустройству набережной и парка набрали обороты. Он высказал надежду, что они завершатся в срок и в полном объеме.

«Реализация концепции благоустройства большой набережной реки Волги позволит объединить разные части города по набережной, <…> создать новый, привлекательный для туристов, водный фасад города, использовать набережную всесезонно, создать единую пешеходную и велосипедную связь различных тематических зон, создать зону отдыха для жителей», - подчеркнул министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что в рамках благоустройства также будет создана современная инфраструктура для досуга молодежи, появятся объекты эко-кластера, экстремального спортивного кластера, культурно-событийной и рекреационных зон.