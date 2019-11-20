РИАМО - 20 ноя. В Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее в Одинцовском городском округе установили новое экспозиционное оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Новое оборудование установили в четвертом и пятом залах экспозиции «Древний Звенигород» в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее. Их (залы - ред.) посвятили стрельцам и эпохе строительства в Саввино-Сторожевском монастыре при царе Алексее Михайловиче», - говорится в сообщении.

Помимо этого, новые витрины разместили в первом и третьем залах экспозиции, а также в фойе.

В 2019 году в рамках государственной программы «Культура Подмосковья» новые витрины также установили в выставочных помещениях южного крыла Царицыных плат.

Выставка «Древний Звенигород» начала работать в музее в 1992 году.