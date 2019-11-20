РИАМО - 20 ноя. В квартале «ЗИЛАРТ» завершается благоустройство первого километра из 3,8 километров на набережной Марка Шагала, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики и строительства Москвы.

«В квартале «ЗИЛАРТ» строители продолжают благоустраивать новое зеленое пространство столицы. В настоящее время работы ведутся на 860-м метре набережной Марка Шагала. Всего в ходе работ будет благоустроено 3,8 километра», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На набережной планируется посадить 274 взрослых дерева, 1187 вечнозеленых кустарников, 64 тысяч многолетних цветов и более 100 тысяч различных луковичных, включая тюльпаны и нарциссы.

В рамках благоустройства уже заменили старую гранитную плитку, установили ограждения и высадили растения. Параллельно ведутся работы по устройству причала. Пристань уже готова, осталось только уложить облицовочную плитку и установить по периметру рельефные железные решетки.

Набережная Шагала – часть масштабного проекта благоустройства жилого комплекса «ЗИЛАРТ», где 48% территории отдано под зеленые пространства. Сюда также входят линейные парки-улицы, а также 10 гектаров парка «Тюфелева роща».