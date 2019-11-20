РИАМО - 20 ноя. С начала 2019 года центр кадастровой оценки Московской области рассмотрел 3,8 тысячи запросов на разъяснение кадастровой стоимости, из которых 2 тысячи обращений были направлены на исправление кадастровой стоимости по 4,1 тысячи объектам, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«С марта комиссия рассмотрела 630 заявление по 2,5 тысячи объектам недвижимости, положительные решения приняты по 265 заявлениям по 840 объектам. Наибольшее количество заявлений - 16,5% было направлено по земельным участкам промышленного назначения, а по садовым, дачным участкам и землям под ЛПХ - 12%», - сказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

Он добавил, что в ЦУР поступают жалобы жителей Подмосковья, в том числе, с портала «Добродел» и из соцсетей, где обращениям граждан по теме кадастровой оценки уделяется особое внимание. Обращения жителей в ЦУР по вопросам кадастровой оценки рассматриваются в течение восьми рабочих дней.

В 2018 году Московская область наряду с Москвой и Санкт-Петербургом первыми провели государственную кадастровую оценку по новому закону. ГБУ «Центр кадастровой оценки» переоценило более 12,3 миллиона земельных участков и объектов капитального строительства.

Директор ГБУ «Центр кадастровой оценки» Павел Бабкин рассказал о технической стороне проведения кадастровой оценки и продемонстрировал возможности нейросетевых методов машинного обучения, в целях улучшения достоверности кодов расчета видов использования, на Межрегиональный форуме ЦФО «Развитие института государственной кадастровой оценки: концепция определения и актуальность кадастровой оценки» в Рязани.

Технология была испытана на четырех субъектах РФ и показала свою состоятельность. Современные методы автоматизации процессов позволяют сократить время обработки большого объема данных, снизить влияние человеческого фактора и провести более точную кадастровую оценку.

Итогом кадоценки стало снижение в среднем по области на 10% кадастровой стоимости недвижимости и участков для садоводства и огородничества, что уменьшило налоговую нагрузку для 5 миллионов физических лиц.

Московской области удалось создать базу для установления справедливой кадастровой стоимости за счет формирования досудебного механизма исправления ошибок, целью которого является корректировка ошибок кадастровой стоимости и получение собственниками справедливых налогов без суда.