РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. В микрорайоне Самолет городского округа Люберцы в 2024 году введут в эксплуатацию школу на 1650 мест, сообщил директор заказчика группы компаний «Самолет» Валерий Исаков.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел внеплановую встречу с жителями микрорайона Самолет. В ней принял участие директор заказчика ГК «Самолет».

«В 2024 году в эксплуатацию введет новую школу на 1650 мест. Строительство будет идти примерно 2,5 года», - сказал Исаков.

Житель микрорайона спросил, почему по инвестконтракту ранее было две школы по 825 мест, а построят одну.

«Все вопросы согласованы с Главным управлением про градостроительству и министерством жилищной политики Московской области. Застройщик действует в соответствии с законодательством. Вместо двух школ построим одну, так как еще не убраны линии электропередач», - подчеркнул Исаков.