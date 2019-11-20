РИАМО - 20 ноя. В подмосковных лесах поздней осенью «расцветают» ковры лишайников, специалисты заметили на территории региона бенгальский спичечный лишайник, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Это удивительные живые организмы, своеобразные «кентавры», объединяющие представителей двух разных царств живого мира – грибов и водорослей. (Русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений - ред.) Климент Тимирязев называл их «растения-сфинксы», - говорится в сообщении.

А в Рузском участковом лесничестве был обнаружен Кладония Флерке – лишайник из рода Кладония. Его особенностью являются яркие красные плодовые тела (апотеции).

Нашествие необычных грибов в Подмосковье>>