РИАМО - 20 ноя. В социальной сети «Одноклассники» стартовало голосование премии «Самый ОК!», пользователи выберут лучшее шоу, сериал, фильм, хит, спортивную трансляцию и блогера 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

«Пользователи социальной сети могут проголосовать за номинантов в специальном приложении. В «Самый ОК!» попали только те проекты, которые созданы российскими производителями контента: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми и блогерами», - говорится в сообщении.

Голосование пользователей будет проходить до 9 декабря. Победители получат специальную яркую отметку, которая выделит их в соцсети среди других сообществ. Пользователи «Одноклассиков» смогут голосовать не более одного раза в сутки.

«После того, как человек оставит свой голос, он получит специальный бейдж на фотографию профиля с изображением логотипа премии», - добавляется в материале.

В каждую номинацию попал только самый популярный контент у пользователей ОК в 2019 году. В частности, в номинации «Шоу года» представлены «Голос. Дети» (Первый канал), «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» (ТВ-3), «Форт Боярд» (СТС), «Решала» (ЧЕ!), «Ты супер!» (НТВ).

В номинации «Хит года» — «Грустный Дэнс» - Artik & Asti feat. Артем Качер, Life Zivert, «Зацепила» - Артур Пирожков, «Аллея» - JONY, «Витаминка» - Тима Белорусских. Также выберут лучших блогера, сериал, фильм и спортивную трансляцию.

Главное условие номинаций — контент должен быть представлен в социальной сети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала, трансляции и так далее. Принять участие в голосовании можно на любой платформе: в десктопной и мобильной версии ОК, в приложениях ОК для iOS и Android.