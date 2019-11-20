РИАМО - 20 ноя. За последний месяц размер задолженности за жилищно-коммунальные услуги у жителей Подмосковья снизился, общий долг населения области за ЖКУ сократился почти на 4 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«По сравнению с прошлым месяцем наблюдается рост уровня сбора оплаты по всему спектру ЖКУ на 3%, а по итогам 10 месяцев уровень сбора по всему спектру ЖКУ вырос с 96,97% в 2018 году до 97,35% в 2019 году», – говорится в сообщении.

Общий долг населения области за ЖКУ сократился почти на 4 миллиарда рублей и составил 26,7 миллиарда рублей.

Для увеличения числа жителей, погасивших свою задолженность за жилищно-коммунальные услуги, в том числе услугу «обращение с ТКО» в регионе организовали информационную компанию по ограничению выезда должников за границу «Порви цепь долгов за коммуналку!», в результате которой в СМИ опубликовано несколько сотен публикаций, размещено более 30 тысяч листовок советующей тематики на информационных досках в подъездах многоквартирных домов.

Таким образом с начала ноября в результате проведения информационной кампании должники за услугу «обращение с ТКО» возвратили 260 миллионов рублей.