РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поручил застройщику ГК «Самолет» устранить недоделки в домах жилого комплекса «Люберцы» по заявкам жителей, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел внеплановую встречу с жителями микрорайона Самолет в школе №28. Один из жителей пожаловался на выпадение оконных рам в квартирах. По его словам, это связано с недоделками застройщика.

«В рабочем режиме нужно отработать этот вопрос. В офис застройщика нужно посадить человека, который будет решать вопросы с недоделками, фиксировать все обращения. Жители не должны жаловаться, что к ним не приходят специалисты решать проблему», - подчеркнул Ружицкий.

По словам директора заказчика группы компаний «Самолет» Валерия Исакова, по проблеме выпадения оконных рам работает специальная комиссия. Управляющая компания «Самолет-Сервис» определяла степень вины застройщика, составила акты. В случаях, когда вина была доказана, провели ремонтные работы.